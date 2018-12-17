انت الان تتابع قادة التكنولوجيا المصريين يتصدرون قائمة فوربس 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد البرماوي ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٥٣ م

أصدرت مجلة «فوربس» قائمتها الخاصة بسنة 2018 عن أقوى 100 مدير تنفيذي في منطقة الشرق الأوسط، والتي ظهر فيها 9 مدراء تنفيذيين مصريين، وغالبيتهم يعملون في قطاع تكنولوجيا المعلومات بشركات عالمية. وجاء في المركز السابع تكريم التهامي القيادي المسئول عن الشرق الأوسط في شركة IBM الأمريكية، وهي الشركة التي تعمل في مجال مراكز البيانات والشبكات، وجاء منها وزير الاتصالات الحالي الدكتور عمرو طلعت. واحتل المركز الـ20 طه خليفة، مدير المبيعات الإقليمي لشركة إنتل بمنطقة أرووبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وعمل خلفية مديرًا لمكتب انتل في مصر قبل إغلاق مكتبها رسميًا.

وفي المركز الـ28 جاء أشرف العفيفي، رئيس شركة هنكل للكيماويات بمنطقة الهند والشرق الأوسط وإفريقيا. أما في المركز الـ46 فقد جاء المهندس محمد أمين نائب رئيس شركة Dell لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، ويشرف أمين على فريق عمل ناجح في مصر. وجاء في المركز الـ51 مصطفى الجزيري، مدير عام شركة ABB لمنطقة