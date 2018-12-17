انت الان تتابع ثلاث مواجهات نارية في دور الـ32 بالـ«يوروبا ليج» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - أقيمت قرعة دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، اليوم الإثنين، في مدينة نيون السويسرية، وذلك بعد تأهل 24 فريقًا إلى دور الـ32، من المسابقة نفسها (صاحبا أول مركزين في المجموعات الـ12)، بالإضافة إلى 8 فرق احتلت المركز الثالث في دوري أبطال أوروبا، وتم تقسيم الفرق الـ32، إلى مستويين قبل إجراء القرعة، مع مراعاة عدم مواجهة فريقين من نفس البلد، أو من نفس المجموعة، ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب في دور الـ32 من الدوري الأوروبي يومي 12 و14 فبراير المقبل، في حين تُلعب مباريات الإياب يومي 20 و21 من الشهر نفسه.

وشهدت القرعة مواجهة نارية بين سبورتنج لشبونة وفياريال، كما سيكون هناك موقعة ملتهبة بين سيلتيك وفالنسيا، فيما سيكون هناك صدام ناري بين جالطة سراي وبنفيكا، في المقابل جاءت القرعة سهلة لفرق تشيلسي وآرسنال ونابولي وإنتر ميلان. وفيما يلي مباريات دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي: زيوريخ × نابولي سيلتيك

وشهدت القرعة مواجهة نارية بين سبورتنج لشبونة وفياريال، كما سيكون هناك موقعة ملتهبة بين سيلتيك وفالنسيا، فيما سيكون هناك صدام ناري بين جالطة سراي وبنفيكا، في المقابل جاءت القرعة سهلة لفرق تشيلسي وآرسنال ونابولي وإنتر ميلان. وفيما يلي مباريات دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي: زيوريخ × نابولي سيلتيك × فالنسيا سلافيا براج × جينك فنربخشة × زينيت سبورتنج لشبونة × فياريال أولمبياكوس × دينامو كييف رابيد فيينا × إنتر ميلان لاتسيو × إشبيلية مالمو × تشيلسي كراسنودار × باير ليفركوزن رين × ريال بيتيس باتي بوريسوف × آرسنال فيكتوريا بلزن × دينامو زغرب كلوب بروج × ريد بول سالزبورج شاختار × فرانكفورت جالطة سراي × بنفيكا

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