الان تتابع رئيس البرلمان العراقي: السعودية دعمت العراق في الحرب على الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أن السعودية دعمت العراق في الحرب على الإرهاب. وقال في تصريحات له، اليوم الإثنين، على هامش زيارته الرسمية إلى الرياض، إن العراق تجاوز مرحلة صعبة بفضل دعم السعودية.

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