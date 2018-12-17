العثور على جثة عمدة بلدة مكسيكية مقطوعة الرأس

ومن جهته، أعلن المدعي العام المكسيكي، جيراردو ماركيز، عن القبض على 3 من المشتبه بهم لتورطهم في جريمة قتل وتعذيب المسؤولة المكسيكية، والتي تم الإبلاغ عن اختفائها الإثنين الماضي.
وبحسب ما كشفته التحقيقات الأولية فقد اختفت "كوبيل" عقب ساعات قليلة من تحركها مع أحد المقاولين العاملين فى البلدية إلى مدينة سابيناس حيث تم العثور على رقبة العمدة مقطوعة.
من جهته، استبعد المدعي العام المكسيكي تورط أيًا من عصابات الجريمة المنظمة فى الحادث مؤكدًا على مواصلة التحقيقات.
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