عبدالله بن زايد يؤكد أن عام التسامح هو إمتداد لمكتسبات عام زايد

أكد رئيس اللجنة الوطنية العليا لـ"عام التسامح" في الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن إعلان رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عام 2019 عاما للتسامح يأتي امتداداً للمكتسبات الوطنية والإنجازات التي تم تحقيقها في "عام زايد" .

وقال في تصريح نشرته وكالة وام، أن عام التسامح يشكل مناسبة وطنية هامة من أجل ترسيخ قيم التسامح لدى كافة فئات المجتمع وفي كافة قطاعات الدولة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات قامت على أسس وقيم فريدة من التسامح والتعايش فنالت احترام وثقة العالم أجمع وتتطلع بتجربتها التنموية ومبادراتها الرائدة إلى أن ترسخ مكانتها كعاصمة عالمية للتسامح وصاحبة نموذج متفرد يحتذى به عالمياً.

وأضاف "عام التسامح يشكل دعوة متجددة لأبناء الإمارات وشبابها من أجل مواصلة مسيرة العمل والعطاء لنقدم للعالم أجمع نموذجاً فريداً لوطن التسامح الذي لم يعد يعرف حدوداً للريادة والتميز".

وفي وقت سابق، وجه نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم، بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لـ "عام التسامح" برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعضوية وزراء وشخصيات مجتمعية.

وقال آل مكتوم، "نريد لدولة الإمارات أن تكون المرجع العالمي الرئيسي في ثقافة التسامح وسياساته وقوانينه وممارساته، وان التسامح يزيدنا قوة ومنعة.. ويرسخ مجتمعا إماراتيا عالميا وإنسانيا"