الحزب الاشتراكي الألماني يعتزم مجددا إقصاء كاتب يسئ للإسلام

قال الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لارس كلينجبايل، إن الحزب يعتزم استبعاد الكاتب المثير للجدل "تيلو زارتسين" من الحزب.

وأضاف كلينجبايل، في تصريح اليوم الاثنين، إن نظريات زارتسين لا تتوافق مع مبادئ الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مؤكدا أنه يتسبب للحزب في "ضرر كبير" وذلك بعد إصداره النسخة الثانية من كتابه المسىء للإسلام الذي أدعى فيه أن الإسلام يهدد السلم والأمن ويعوق تقدم المجتمع.

يذكر أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي فشل مرتين من قبل في محاولته لاستبعاد زارتسين مؤلف الكتابين لتوجهاته التي اعتبرها الكثيرون عداء للأجانب وضد مبادئ الحزب، واشترطت القيادة عليه ألا يقوم بتصرفات تضر بالحزب.