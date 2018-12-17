الحزب الاشتراكي الألماني يعتزم مجددا إقصاء كاتب يسئ للإسلام

وأضاف كلينجبايل، في تصريح اليوم الاثنين، إن نظريات زارتسين لا تتوافق مع مبادئ الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مؤكدا أنه يتسبب للحزب في "ضرر كبير" وذلك بعد إصداره النسخة الثانية من كتابه المسىء للإسلام الذي أدعى فيه أن الإسلام يهدد السلم والأمن ويعوق تقدم المجتمع.
يذكر أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي فشل مرتين من قبل في محاولته لاستبعاد زارتسين مؤلف الكتابين لتوجهاته التي اعتبرها الكثيرون عداء للأجانب وضد مبادئ الحزب، واشترطت القيادة عليه ألا يقوم بتصرفات تضر بالحزب.
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