شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعلن بدء الدورات التدريبية التأهيلية لطالبى القيد السبت القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نقابة الصحفيين إن الدورات التدريبية المؤهلة للمثول أمام لجنة القيد المقبلة، ستبدأ السبت المقبل 22 ديسمبر الجاري.

وأضاف النقابة فى بيان لها، أن الدورات التدريبية، تولت لجنة تطوير المهنة والتدريب تنظيمها، والإشراف الكامل عليها، وفق برنامج تطوير غير مسبوق في نقابة الصحفيين، يحقق الهدف والفلسفة من تلك الدورات، ويعالج أخطاء التطبيق السابق لها عند انعقادها في أماكن أخرى سابقًا.

وأشارت النقابة إلى أن مدة الدورة التي تنظم الآن بمعهد نقابة الصحفيين، 20 يومًا متصلة لكل المتدربين بالتزامن، حيث يقسم المتقدمون إلى ثلاث مجموعات، ويشمل اليوم التدريبي 6 ساعات، تبدأ من العاشرة صباحًا، يتخللها ساعة راحة.

وأوضحت النقابة، أن البرنامج الذي وضعه، يشمل دراسة عامة لجميع المتقدمين في العشرة أيام الأولى، تشمل 16 محورًا تأسيسيًا، ما بين صناعة المصدر، وفن صياغة التقاط الخبر وصياغته، ومرورًا بالحوار الصحفي والتحقيق، والتصوير وصحافة الفيديو، والأخطاء الشائعة باللغة العربية، ومهارات التعبير عن النفس وكتابة " cv" باللغة الإنجليزية، وحتى فن كتابة العناوين والصياغة.

وتابع البيان: "أن الشق التأسيسي، يشمل محاضرات في مجال التثقيف القانونى، عبر محاضرات في حقوق وواجبات الصحفي، وجرائم النشر من واقع قضايا تنظرها المحاكم، فضلًا عن محاضرات في أخلاقيات المهنة ومواثيق الشرف الصحفى، لبناء ثقافة مهنية وقانونية، تصلح لقاعدة تأسيسية يبني عليها الصحفي لاحقًا من خلال اجتهاده".