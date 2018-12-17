السيد: مبادرة الرئيس أخذت مجراها الطبيعي والحكومة خلال الأيام القليلة القادمة

لفت النائب ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "مبادرة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ أخذت مجراها الطبيعي، معظم العقد نحو الحلحلة، و​الحكومة​ خلال الأيام القليلة القادمة، ولا إنتكاسة مرتقبة، في ​لبنان​، التسويات تدمِّر البلد وتحمي البلد، لا أحد يربح بالمطلق ولا أحد يخسر بالمطلق، الرابح مهما حاول، لا يأخذ 100/100 والخاسر مهما تراجع، لا يأخذ صفرا".

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