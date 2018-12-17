أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "حصول عطل في الصندوق الخلفي لشاحنة بسبب حمولة زائدة عند اول ​نفق شكا​ باتجاه ​طرابلس​"، مشيرةً إلى أنه "اجري المقتضى القانوني بحق السائق حسب الاصول ويتم العمل حالياً لرفع الشاحنة تسهيلاً ل​حركة المرور​".

شكرا لقرائتكم خبر عن عطل في الصندوق الخلفي لشاحنة بسبب حمولة زائدة عند اول نفق شكا باتجاه طرابلس على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .