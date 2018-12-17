فرعية اللجان استكملت درس قانون التوظيف في صناديق الاستثمار الخاص

اجتمعت فرعية ​اللجان المشتركة​ برئاسة النائب ​ابراهيم كنعان​، لاستكمال قانون التوظيف في صناديق الاستثمار الخاص بحضور ممثلين عن وزارات المال و​الاقتصاد​ و​العدل​ و​مصرف لبنان​.

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