المنار: أي تغيير بمقاربة اللقاء التشاوري لتمثلهم بالحكومة هو رهن بلقائهم الحريري

كشفت قناة "المنار" أن "أي تغيير في مقاربة "​اللقاء التشاوري​" لتمثلهم في ​الحكومة​ هو رهن بلقائهم رئيس الحكومة المكف ​سعد الحريري​"، مشيرة إلى أن "اللقاء التشاري" وسيتابع مشاوراته ولأول مرة يخلو بيانه من التمسك بتوزير أحد نوابه".

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