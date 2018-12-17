الجراح: نعمل ليكون الإنترنت بسرعات عالمية ولا خلاص لنا إلا بالاستثمار بالشباب والجيل الجديد

ركّز وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال ​جمال الجراح​، خلال الحفل الختامي لمسابقة "Start-Up Scouts" الّتي أُطلقت بدعم من رئيس مجلس الوزراء المكلف ​تشكيل الحكومة​ ​سعد الحريري​ وبالشراكة مع شركة "ألفا"، بإدارة "أوراسكوم" للإتصالات، على أنّ "كلّ إنجاز تقومون به يجعلنا أكثر اطمئنانًا إلى مستقبل ​لبنان​ ومستقبل ​الشباب اللبناني​، وهذه هي الرؤية الّتي خطّها الرئيس الحريري بأنّ لا خلاص لنا في هذا البلد إلا بالاستثمار في الشباب والجيل الجديد المبتكر".

ولفت إلى "أنّنا نشعر بالفخر والاعتزاز بأنّ هناك من سيكمل هذه المسيرة وسيجعل لبنان في الموقع والمصاف الّذي يستحقّه وشعبه، ويكون عملكم الرافد الساسي للإقتصاد اللبناني ومراهنتنا بمكانها"، معلنًا أنّ "الجزء المتعلّق فينا من بناء البنية التحتية لتكونوا قادرين أن تعملوا وتتقدّموا هي مسؤوليّتنا كدولة، ونحن نقوم بها وقمنا بكثير من الخطوات في السنتَين الماضيتين من الألياف البصرية إلى "4G" والآن نعمل على "5G"، ونعمل ليكون ​الإنترنت​ بسرعات عالمية لتتمكّنوا من أن تقوموا بعملكم وتكونوا نموذجًا لما يحصل في لبنان".

وأوضح الجراح "أنّنا بدءنا مع "start ups" وسنكمل السنة المقبلة، أو الوزير المقبل سيكمل معكم لأنّ هذا الشيء الصحيح الّذي نقوم به، وكان من المفترض أن نقوم به قبلًا"، متمنيًا أن "تكمل ​وزارة الإتصالات​ هذا العمل ما دام الحريري مهتمًّا بهذا الموضوع، فسيكون لدينا السنة المقبلة انجازات أكثر".

وشدّد على أنّ "رهاننا أن نحوّل لبنان إلى "Hup" لكلّ منطقة ​الشرق الأوسط​، ولدينا الكفاءات البشرية العظيمة والهائلة، ونحن نبني لها ​البنى التحتية​ اللازمة"، مبيّنًا أنّ "لدينا القدرة والموقع الجعرافي والموارد البشرية والرؤية، ولدينا رئيس حكومة قادر ومصمّم على إتمام هذا المشروع، وبدأنا بمشروع الخط البحري الثالث، وان شاء الله يكون قيد التنفيذ ويؤمّن موقعًا للبنان في المنطقة".

ونوّه إلى "أنّنا بدأنا بالشراكة مع المجلس الأعلى للخصخصة بناء مركز وطني للبيانات محمي وموثوق به وقادر أن يخدم البلد والبلدان الاُخرى، كما أنّ التحوّل نحو الحكومة الإلكترونية يلزم أن يكون لدينا هذا المركز لنسهّل عملية الإنتقال نحو الحكومة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، لنعود ونحتل المرتبة التي نستحقها بين دول العالم".