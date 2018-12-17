التقت النائبة بهية الحريري في مجدليون، سفيرة كندا ايمانويل لامورو، مع وفد من السفارة، في مستهلّ جولة لها في منطقة الجنوب.
وجرى خلال اللقاء، عرض للعلاقات الثنائية بين لبنان وكندا، والمستجدات على الساحة اللبنانية، لا سيما على صعيد المساعي الجارية لإنجاز التشكيلة الحكومية. كما جرى التطرق إلى الوضع في المخيمات الفلسطينية، وكان بحث في سبل ومجالات التعاون المشترك.
شكرا لقرائتكم خبر عن بهية الحريري عرضت مع سفيرة كندا للعلاقات الثنائية والمساعي لتشكيل الحكومة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .