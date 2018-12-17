بهية الحريري عرضت مع سفيرة كندا للعلاقات الثنائية والمساعي لتشكيل الحكومة

التقت النائبة ​بهية الحريري​ في ​مجدليون​، سفيرة كندا ايمانويل لامورو، مع وفد من السفارة، في مستهلّ جولة لها في منطقة ​الجنوب​.

وجرى خلال اللقاء، عرض للعلاقات الثنائية بين ​لبنان​ وكندا، والمستجدات على الساحة اللبنانية، لا سيما على صعيد المساعي الجارية لإنجاز التشكيلة الحكومية. كما جرى التطرق إلى الوضع في ​المخيمات الفلسطينية​، وكان بحث في سبل ومجالات التعاون المشترك.