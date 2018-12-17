الرابطة السريانية حفلا ميلاديا لحوالي 700 طفل: ملتزمون قضايا شعبنا

أقامت اللجنة الإجتماعية في الرابطة السريانية بالتعاون مع مؤسسة "الحراك الآن"، حفلًا ميلاديًّا لحوالي 700 من الأطفال، بخاصّة للنازحين السوريين والعراقيين في قاعة مار يعقوب السروجي في السبتية، حضره المطران جورج صليبا، رئيس الرابطة حبيب افرام، نائب الرئيس منصور قرنبي، أمين الداخلية جورج شاهين، مسؤول لجنة الشباب جبران كلي وآخرين.
وشدّد كلي في كلمة له على "أنّنا ملتزمون قضايا شعبنا في يومياته وطموحه، في مشاكله وأنينه، وأنّه إذا كانت الأحداث قد ظلمتنا في العراق وسوريا وهجّرت أهلنا واقتلعته من جذوره، إذا كان النظام اللبناني مازال يعاملنا بنكران حقوقنا، فإنّنا عازمون على المقاومة والنضال والصمود لنشهد على حضورنا في هذا الشرق".
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