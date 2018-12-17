الرابطة السريانية حفلا ميلاديا لحوالي 700 طفل: ملتزمون قضايا شعبنا

أقامت اللجنة الإجتماعية في ​الرابطة السريانية​ بالتعاون مع مؤسسة "الحراك الآن"، حفلًا ميلاديًّا لحوالي 700 من الأطفال، بخاصّة للنازحين السوريين و​العراق​يين في قاعة مار يعقوب السروجي في ​السبتية​، حضره المطران ​جورج صليبا​، رئيس الرابطة ​حبيب افرام​، نائب الرئيس منصور قرنبي، أمين الداخلية ​جورج شاهين​، مسؤول لجنة الشباب جبران كلي وآخرين.

وشدّد كلي في كلمة له على "أنّنا ملتزمون قضايا شعبنا في يومياته وطموحه، في مشاكله وأنينه، وأنّه إذا كانت الأحداث قد ظلمتنا في العراق و​سوريا​ وهجّرت أهلنا واقتلعته من جذوره، إذا كان النظام اللبناني مازال يعاملنا بنكران حقوقنا، فإنّنا عازمون على المقاومة والنضال والصمود لنشهد على حضورنا في هذا الشرق".