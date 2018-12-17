رئيس مجلس البيئة في القبيات يستنكر جريمة قتل السناجب في غابة العزر

استنكر رئيس مجلس البيئة في ​القبيات​ الدكتور ​انطوان ضاهر​ في بيان اصدره، ما وصفه ب"جريمة قتل عدد من السناجب في غابة العزر". واعتبر في بيان ان "ما كانت تكفينا كل محاولات العبث بالطبيعة من ​كسارات​ ومقالع وحرائق ووضع يد على غابات وقتل طيور وإذ بنا نفاجأ مؤخرا، بنوع جديد من الجرائم وهو قتل السناجب. في المرة الأولى قتل ​سنجاب​ واحد وقطع ذيله ومنذ أيام جريمة بشعة في غابة العزر الساحرة، في ​فنيدق​، حصيلتها 12 سنجابا قتلتهم يد الجهل والطمع بجلدهم لبيعه" مشيرا الى ان لحسن الحظ أن أحد سكان بلدة فنيدق تدارك الأمر وأوعز إلى بلدية فنيدق التي سارعت إلى طلب تدخل ​قوى الأمن الداخلي​ التي أوقفت المجرمين وهم من خارج البلدة وأحالتهم على ​القضاء​".

وأكّد "إننا في مجلس البيئة، إذ نستنكر هكذا تصرفات همجية من قبل شريحة من اللبنانيين، نشكر بلدية فنيدق على سرعة تدخلها لتدارك الموضوع ونهيب بالسلطات القضائية عدم التساهل مع كل من تسوله نفسه المس بالحيوانات البرية وبالطبيعة. كما أننا نحث البلدية والمسؤولين كافة على العمل من أجل أن تكون هذه الغابة محمية فعلية لما تحويه من جمال خارق ومن موطن لكثير من الحيوانات البرية ومنها السنجاب، والنباتات النادرة".