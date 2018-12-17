الحريري عرض مع ديل كول للأوضاع بالجنوب والتقى بهية الحريري وفتفت وزوارا

عرض رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة ​سعد الحريري​، مع قائد قوات الطوارىء الدولية العاملة في ​الجنوب​ الجنرال ستيفانو ​ديل كول​، الّذي التقاه في "بيت الوسط"، لآخر المستجدات والأوضاع في الجنوب والمهمات الّتي تقوم بها قوات "اليونيفيل".

والتقى الحريري، رئيس البعثة الدبلوماسية الوزير المفوض لجمهورية ​كازاخستان​ بلتباي عماروف، وجرى عرض للعلاقات الثنائية.

كما استقبل مؤسس جمعية "فن الحياة" سفير السلام العالمي غورودف سري سري رافي شنكر، على رأس وفد من الجمعية.

في هذا اغلإطار، أوضح شنكر بعد اللقاء، "أنّنا أجرينا لقاء ممتازا مع الرئيس الحريري وبحثنا في طرق تحقيق السلام في الشرق الاوسط، وعرضنا كل المبادرات التي يجب اتخاذها، واطلعناه على المشاريع والنشاطات التي تقوم بها الجمعية في دول العالم، لا سيما في ​لبنان​، من خلال تأهيل عدد من ​النازحين السوريين​ في ​مدينة طرابلس​"، منوّهًا إلى "أنّنا تطرقنا أيضًا الى ما يمكن ان نحققه من اجل تحقيق السلام الداخلي للاشخاص".

كذلك استقبل الحريري، النائبة ​بهية الحريري​ وعرض معها الاوضاع العامة.

والتقى أيضًا النائب ​سامي فتفت​، وبحث معه بمجمل الاوضاع وبشؤون إنمائية تخصّ منطقة الضنية.