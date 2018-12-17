اسماعيل سكرية لحاصباني: لتطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة تسعيرا ونوعية وسنكون إلى جانبك

لفت رئيس "هيئة الصحة حق وكرامة" اسماعيل سكرية، إلى أنّ "وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني، ينطلق من تسليم الدواء بأسعار مسجّلة في الوزارة بأضعاف سعرها، خصوصًا ظاهرة الأدوية المحلية المعبئة لا المصنعة، وبالتالي لن تتأثّر كثيرًا بنسبة التخفيض".
وركّز في تصريح على أنّ "من حقّ المواطن المنهوب عقودًا من الزمن أن يسأل حاصباني، أليس من العدل والمنطق أن يحاسَب هؤلاء "النصابون المتكلسون" في دهاليز وزارته ممّن تسبّبوا بنهب مليارات الدولارات من جيوبه؟ أليس من حقّ المواطن تحصيل دواء فاعل، وهو ما يفتقده بغياب مختبر للرقابة العلمية؟".
وشدّد سكرية على أنّه "فليتخطّ حاصباني المواقف الشعبوية إلى الجذرية التاريخية، بمجرد تطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة "تسعيرا ونوعية"، وسنكون إلى جانبه".
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