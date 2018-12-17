نهرا عرض مع عطالله لشؤون إنمائية واجتماعية تتعلق بأبناء الشمال

التقى محافظ ​الشمال​ القاضي ​رمزي نهرا​، في مكتبه في سرايا ​طرابلس​، عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​جورج عطالله​، وعرض معه لشؤون إنمائية واجتماعية تتعلّق بأبناء الشمال عمومًا و​الكورة​ خصوصًا.

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