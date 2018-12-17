ممثل جريصاتي باجتماع رؤساء المحاكم العليا: لتوحيد النظم القانونية في العالم العربي

عقد الاجتماع التاسع لرؤساء المحاكم العليا (التمييز، النقض، التعقيب) في ​الدول العربية​، في مقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في ​بيروت​، برعاية وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال ​سليم جريصاتي​ ممثلا بالقاضي طانوس السغبيني، وبمشاركة رؤساء المحاكم العليا وممثلين عنها في كل من: دولة الامارات العربية، تونس، الجزائر، السودان سلطنة عمان، فلسطين، لبنان، ليبيا، مصر والمغرب وفي حضور رئيس محكمة التمييز في لبنان ​القاضي جان فهد​، وذلك في اطار تنفيذ برنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لعام 2018.

والقى السغبيني كلمة الوزير جريصاتي، اكد فيها "أهمية هذا الاجتماع في توحيد النظم القانونية في ​العالم العربي​"، مجددا دعمه للمركز واستقلالية السلطة القضائية والجهود التي يبذلها المركز العربي. وخلال الاجتماع تمت مناقشة اوراق العمل المقدمة من جانب الدول العربية حول المحاور المطروحة. وتسلم القاضي فهد درعا قدمتها المحكمة العليا المصرية عربون محبة وتقدير.

وفي ختام الاجتماع دعا فهد، المشاركين الى عشاء تكريمي.