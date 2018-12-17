الأسد: أرمينيا من الدول التي يُرحب الشعب السوري بمساهمتها في جهود إعادة الإعمار

أكّد الرئيس السوري بشار الأسد، خلال لقائه وفدًا من الجالية السورية في أرمينيا وعددًا من رجال الأعمال الأرمن، أنّ "المواقف المبدئية الّتي تتّخذها أرمينيا الصديقة ودعمها لسوريا في وجه الحرب الإرهابية الّتي تتعرّض لها، يجعلها من الدول الّتي يُرحب الشعب السوري بمساهمتها في جهود إعادة الإعمار".
وقد تركّز اللقاء حول عملية إعادة الإعمار ورغبة رجال الأعمال من أرمينيا في المشاركة في هذه العملية، بالتعاون مع أبناء الجالية السورية.
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