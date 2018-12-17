الأسد: أرمينيا من الدول التي يُرحب الشعب السوري بمساهمتها في جهود إعادة الإعمار

أكّد الرئيس السوري ​بشار الأسد​، خلال لقائه وفدًا من الجالية السورية في ​أرمينيا​ وعددًا من رجال الأعمال ​الأرمن​، أنّ "المواقف المبدئية الّتي تتّخذها أرمينيا الصديقة ودعمها ل​سوريا​ في وجه الحرب الإرهابية الّتي تتعرّض لها، يجعلها من الدول الّتي يُرحب ​الشعب السوري​ بمساهمتها في جهود إعادة الإعمار".

وقد تركّز اللقاء حول عملية إعادة الإعمار ورغبة رجال الأعمال من أرمينيا في المشاركة في هذه العملية، بالتعاون مع أبناء الجالية السورية.