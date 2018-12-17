سفير دمشق بالخرطوم: زيارات رؤساء عرب آخرين لسوريا غير مستبعدة مستقبلا

علق سفير دمشق لدى ​الخرطوم​، ​حبيب عباس​ على لقاء الأمس بين الرئيس السوداني، ​عمر البشير​، والرئيس السوري، ​بشار الأسد​، معتبراً أنه "من غير المستبعد أن يزور رؤساء عرب آخرون ​سوريا​ في المستقبل"، مشيراً إلى أن "زيارة البشير إلى سوريا مهمة باعتباره أول رئيس عربي أو رئيس في المنطقة يقوم بزيارة إلى سوريا منذ بداية ​الأزمة السورية​ عام 2011".

ولفت إلى أن "أهم ما جاء في زيارة الرئيس البشير إلى سوريا هو البحث في إعادة المقاربة للعلاقات العربية –العربية"، مشيراً إلى "اننا ننظر في إعادة المقاربات كإعادة التوازن للعلاقات بين ​الدول العربية​، بحيث تبتعد الدول عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وفي نفس الوقت إعادة المقاربات تعني التضامن العربي لمواجهة المخاطر المحدقة"، موضحا أن "الأمر وارد حقيقية، لأن هناك بعض الدول العربية تدرس إعادة فتح سفاراتها في دمشق، ونحن بدورنا ننتظر أن يعود العرب إلى سوريا".