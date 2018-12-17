أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​ أن "وزراء ​خارجية روسيا​ و​إيران​ و​تركيا​ سيبحثون تشكيل اللجنة الدستورية السورية أثناء لقاء لهم في جنيف، يوم غد الثلاثاء"، مشيراً إلى أن "التسوية السياسية في ​سوريا​ مع التركيز على تشكيل اللجنة الدستورية".

شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية روسيا: لقاء وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا بشأن سوريا يعقد بجنيف غدا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .