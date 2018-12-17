أردوغان: تلقينا ردود إيجابية من ترامب حول عملية شرق الفرات

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ "تلقيه ردودا إيجابية من الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في اتصال هاتفي بينهما".

وفي كلمة له خلال افتتاح عدة مشاريع بولاية قونية وسط البلاد، أوضح أردوغان "أننا تلقينا ردودا إيجابية من ترامب بشأن إطلاق عملياتنا العسكرية شرق ​الفرات​، التي أعلنا عنها الأسبوع الماضي، وسنمشط ​الأراضي السورية​ شبرا شبرا حتى تحييد آخر إرهابي في المنطقة".

وأشار الى أن "جيش بلاده مستعد للانقضاض على الإرهابيين في ​سوريا​ بأي لحظة، موضحاً أنه "يمكننا أن نبدأ عملياتنا في الأراضي السورية في أي وقت وفقا لخطتنا الخاصة والدخول الى أراضيها من المناطق التي نراها"، لافتاً الى أنه "لم ينسحب الإرهابيون من شرق الفرات فسوف ندفعهم نحن إلى الانسحاب، لأنهم مصدر إزعاج بالنسبة لنا".

ووجه أردوغان خطابه للإميركيين مؤكداً "أننا بما أننا شركاء استراتيجيون مع ​الولايات المتحدة​ فينبغي على ​واشنطن​ أن تقوم بما يلزم"، لافتاً الى أنه "الآن جاء الدور على شرق الفرات وعلى الذين يحمون الإرهابيين أن يتخلوا عن ذلك".

وأشار الى أنه "قتل الرئيس السوري ​بشار الأسد​ مليون إنسان واستقبل بلدنا قرابة أربعة ملايين سوري، في الوقت الذي تحولت فيه القضية السورية الى وسيلة للمكائد التي حيكت ضدّنا خلال السنوات الأخيرة".