رئيس الوزراء الفلسطيني: حان الوقت لمحاسبة إسرائيل

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني ​رامي الحمدالله​ بـ"محاسبة ​إسرائيل​ والتحرك الدولي الجاد لإنقاذ حل الدولتين، بعد تصاعد حدة الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين في ​الضفة الغربية​".

ولفت إلى أن "إسرائيل تعمل بوتيرة متسارعة لتوسيع منظومة ​الاستيطان​ الاستعماري، وتنفذ الاجتياحات المتكررة للمدن والبلدات والقرى الفلسطينية، وتقتل وتعتقل الأبرياء من أبناء ​الشعب الفلسطيني​، وتستهدف المؤسسات الرسمية والطواقم الطبية والإعلامية، وتروع الأسر الآمنة، وتهدم البيوت".

وأشار إلى أنه "حان الوقت لوضع حد لإفلات إسرائيل من المساءلة وإنهاء احتلالها وعدوانها، وإنقاذ حل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته ذات السيادة على حدود عام 1967 و​القدس​ عاصمتها الأبدية".