محافظ بورسعيد ينفي تحمل الشرط الجزائي لعقد إيهاب جلال مع أهلي طرابلس

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

نفى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، ما نشرته عدد من المواقع الإخبارية والصحف، بشأن تحمل المحافظة لقيمة الشرط الجزائي لفسخ عقد إيهاب جلال، المدير الفني الجديد للمصري، مع ناديه السابق أهلي طرابلس.

وأكد المحافظ، في بيان اليوم، أن كل ما تردد أيضا بشأن تدخله في إقرار بنود عقد "جلال" مع المصرى، وتأكيده على إدارة النادي بشأن الشرط الجزائي للعقد، غير صحيح على الإطلاق، مشددا على أن هذا أمر يخص مجلس إدارة النادي ولا مجال للتدخل في صلاحياته واختصاصاته.

وأعرب محافظ بورسعيد عن أمله في تخطي المصري لمحنته الحالية، تحت قيادة مديره الفني الجديد ومعاونيه الأكفاء، كما أعرب عن ثقته الكاملة في تكاتف كل محبي المصري خلف اللاعبين وجهازهم الفني بالمرحلة المقبلة لتحقيق النتائج المطلوبة وإسعاد الجماهير بالعروض الجميله والمراكز المتقدمة.