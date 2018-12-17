ريكستون تكنولوجيز ميدل إيست تطلق سلسلة آي إس 300، المفهوم المبتكر...

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة-الاثنين 17 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

أطلقت شركة "ريكستون تكنولوجيز ميدل إيست" المُصنِّعُ الرائد للأجهزة الكهربائية، والذراع الصناعي لشركة "كينجستون هولدينجز" ش.م.ح، سلسلة قواطع العزل الجديدة والمحسّنة المقاومة للظروف الجوية "آي إس 300" من منشأتها التصنيعية في الشارقة، ما يجعل الإمارات العربية المتحدة أول سوق في المنطقة يشهد إطلاق هذا المنتج.

وانطلاقاً من تلبيتها لمعيار "آي بيه 66" وتصنيف "إيه سي 22" و"إيه سي 23"، تتميز قواطع العزل الجديدة بميزات تنافسية مثل مقاومة الغبار وتدفقات المياه القوية والظروف الجوية القاسية.

وتُعتبر "ريكستون آي إس 300" سلسلة قواطع عزل يمكن تركييها على الأسطح لتعمل بمثابة قواطع فصل وتستخدم لفصل القواطع للتطبيقات التي يجب فصلها عن الشبكة.

وبفضل تلبيتها لمعيار الحماية ضد الماء والغبار "آي بيه 66"، تتوفّر هذه السلسلة الجديدة من قواطع العزل المتينة بأقطاب منفردة وثنائية وثلاثية ورباعية وبسعاتٍ تبلغ 20 و35 و40 و63 و80 أمبير. ويعطي هذا التصميم الحاصل على براءة اختراع مظهراً جمالياً جذّاباً للمنتج الذي يمكن استخدامه بثقة لجميع التطبيقات التي تتطلب تحملاً عالياً مثل مكيفات الهواء والمصانع في الظروف الجوية الصعبة في الإمارات العربية المتحدة.

وإضافةً إلى مزايا السلامة، يوفّر المنتج ميزات تقنية إضافية تمّت إضافتها لهذه السلسلة الجديدة حيث توفر الكثير من المساحة الداخلية لتمديدات الكابلات التي توفر مستويات أداء عالية مع مرور الوقت، حتى في أكثر الظروف صعوبة.

ونظراً لكونها مصنوعة من مادة البولي كاربونات الممتازة، تتمتّع قواطع العزل هذه بكونها صغيرة الحجم وسهلة التركيب حيث يحتوي الغطاء العلوي على مسمارين لولبيين لسهولة الفتح. ويتيح هذا التصميم فتح وإغلاق الواجهة العلوية بسرعة أكبر مقارنةً بالأنظمة الأخرى المتوفرة في السوق.

ويمكن تثبيت نظام القفل، المخفي ضمن القواطع، على وضعية التشغيل أو الإيقاف، وفي نسخة التحكم (في نسخة الطوارئ، يمكن تثبيت القواطع على وضعية الإيقاف فقط).

ويحدّ الغطاء المصنوع من مادة البولي كاربونات المستقرة والمعالجة بالأشعة فوق البنفسجية من إمكانية تغير اللون حتى بعد التعرّض للظروف الجوية المحلية والإقليمية. وتمّت المصادقة على هذه السلسلة من قبل مختبرات "بي إس آي" ما يؤكّد على جودة هذا المنتج.

وتواصل شركة "ريكستون تكنولوجيز" سعيها لطرح منتجات جديدة ومبتكرة في الأسواق. وتتوفّر هذه السلسلة الجديدة من منتجات قواطع العزل المقاومة للظروف الجوية "آي إس 300" لدى جميع صالات العرض الخاصة بـ"ريكستون" ولدى الموزعين والتُّجار.