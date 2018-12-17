السديس يلتقي نائب جمعية أهل الحديث ببريطانيا

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الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديسالسعوديه- ليندا سليم
التقى الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم نائب رئيس جمعية أهل الحديث المركزية ببريطانيا مدير ومؤسس مسجد الشيخعبدالعزيز بن باز في بانبري الشيخ شعيب أحمد.
وتم خلال اللقاء الاطلاع على الأدوار العلمية والدعوية التي تقوم بها الجمعية
وعبّر الشيخ شعيب عن تقديره لما يشهده الحرمان الشريفان من اهتمام ورعاية من حكومة هذه البلاد المباركة والدعم المقدم للعلم وطلبته في الداخل والخارج.
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