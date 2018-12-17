السديس يلتقي نائب جمعية أهل الحديث ببريطانيا

الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

السعوديه- ليندا سليم

التقى الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم نائب رئيس جمعية أهل الحديث المركزية ببريطانيا مدير ومؤسس مسجد الشيخ

عبدالعزيز بن باز في بانبري الشيخ شعيب أحمد.وتم خلال اللقاء الاطلاع على الأدوار العلمية والدعوية التي تقوم بها الجمعيةواستعراض الجهود التي تبذلها المملكة في خدمة الحرمين الشريفين والعناية بقاصديهما.وعبّر الشيخ شعيب عن تقديره لما يشهده الحرمان الشريفان من اهتمام ورعاية من حكومة هذه البلاد المباركة والدعم المقدم للعلم وطلبته في الداخل والخارج.