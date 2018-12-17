تركيا تؤكد عدم السماح للولايات المتحدة بعرقلة العمليات العسكرية في سوريا

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أكد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن الولايات المتحدة تحاول منع إجراء العملية العسكرية التركية في منطقة شرق الفرات بسوريا، مضيفا أن أنقرة لن تسمح بذلك.
وقال"صويلو" إن الولايات المتحدة لم تؤيد في وقتها المبادرة التركية حول إجراء العملية العسكرية "درع الفرات" شمالي سوريا، وأثناء عملية "غصن الزيتون" فيعفرين كانت (واشنطن) تهدد أنقرة. أما الآن فتحاول واشنطن اتخاذ خطوات مماثلة شرقي نهر الفرات. لم تسمح تركيا لها بعمل ذلك سابقا، ولن تسمح بذلك حاليا".
وأضاف: "كانت واشنطن تعتقد أنه سيكون بإمكانها استهداف تركيا على أيدي المسلحين الذين قام
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء الماضي، عن استعداد الجيش التركي لبدء عملية عسكرية ضد قوات الدفاع الذاتي الكردية شرقي نهر الفرات خلال الأيام القريبة القادمة.
من جانبه قال ممثل البنتاغون، شون روبرتسون، إن الأعمال العسكرية الأحادية الجانب لتركيا شمال شرق سوريا أمر غير مقبول.
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