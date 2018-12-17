قرعة الدوري الأوروبي: مواجهات سهلة لأرسنال وتشيلسي وصراع إسباني إيطالي

سحبت الإثنين في نيون السويسرية قرعة الدور الثاني لمسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” لكرة القدم وقد جاءت على النحو التالي: فيكتوريا بلزن التشيكي – دينامو زغرب الكرواتي كلوب بروج البلجيكي – ريد بول سالزبورغ النمسوي رابيد فيينا النمسوي – إنتر ميلان الإيطالي سلافيا براغ التشيكي – غنك البلجيكي كراسنودار الروسي – باير ليفركوزن الألماني زيوريخ السويسري – نابولي الإيطالي مالمو السويدي – تشلسي الإنكليزي شاختار دانييتسك الأوكراني – اينتراخت فرانكفورت الالماني سلتيك الاسكتلندي – فالنسيا الإسباني رين الفرنسي – ريال بيتيس الاسباني اولمبياكوس اليوناني – دينامو كييف الاوكراني لاتسيو الإيطالي – اشبيلية الاسباني فنربغشه التركي – زينيت سان بطرسبورغ الروسي سبورتينغ لشبونة البرتغالي – فياريال الاسباني باتي بوريسوف البيلاروسي – أرسنال الإنكليزي غلطة سراي التركي – بنفيكا البرتغالي وبحسب محرر (أخبار الخليج 365) من المقرر أن تقام مباريات الذهاب في دور الـ32 من الدوري الأوروبي يومي 12 و14 فبراير/شباط المقبل، في حين تُلعب مباريات الإياب يومي 20 و21 من الشهر نفسه. الحرطوم (أخبار الخليج 365)

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