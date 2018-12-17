قرعة دوري أبطال أوربا الدور ثمن النهائي

سحبت اليوم الإثنين في نيون السويسرية قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوربا “الشامبيونز ليغ” لكرة القدم، وجاءت على النحو التالي: شالكه vs مان سيتي أتلتيكو مدريد vs يوفنتوس مان يونايتد vs باريس سان جيرمان توتنهام vs بوروسيا دورتموند ليون vs برشلونة روما vs بورتو أياكس vs ريال مدريد ليفربول vs بايرن ميونخ وبحسب محرر (أخبار الخليج 365) سوف تلعب مباريات الذهاب في أيام 12 -13_19_20 من شهر فبراير 2019م , وألإياب أيام 5_6_12_13 مارس . علي أن تقام مباراتين في اليوم , مباراة الساعه 8:00 والاخري الساعه 11:00 بتوقيت مكه , حتي يتمكن الجميع من مشاهدة ال8 مباريات . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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