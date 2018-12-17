الافريقي يتبرأ من الإعتداء على بعثة الهلال

تبرأ نادي الأفريقي التونسي من أعتداء جماهير على بعثة الهلال بعد المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد وكسبها بطل (باب جديد) بثلاثة أهداف مقابل هدف وأشار الأفريقي عبر صفحته الرسمية بـ(فيس بوك) أن جماهيره لم تعتدي على فريق الهلال وأن المباراة كانت مثيرة وحماسية لم يصل إلى مرحلة الإعتداء وأن الأفريقي استقبل الهلال أحسن استقبل ولم يصدر من جماهيره ما يسئ إلى بطل السودان.

وكانت عدد من الصحف السودانية الصادرة اليوم قد أشارت إلى اعتداء جماهير الأفريقي على بعثة الهلال مع إصابة سفير السودان لدى تونس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)