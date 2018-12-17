مدرب الإفريقي يكشف أسرار الانتصار على الهلال

قال المدرب المساعد للإفريقي، مهدي السيفي، إن فوز فريقه على الهلال (3-1) مساء الأحد، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، لا يعني ضمان التأهل. وأوضح السيفي، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: الفوز لم يكن سهلا، فقد درسنا منافسنا جيدا، ووقفنا على نقاط قوته وضعفه.

وتابع: الهلال السوداني فريق متكامل ومتجانس، وعرف كيف يحرجنا خصوصا في الشوط الأول، حين كان يخرج بالكرة من مناطقه بسرعة كبيرة، وكان قريبا من تسجيل أكثر من هدفز

وواصل: في الشوط الأول، لم نقدم المستوى المطلوب بسبب تسرع اللاعبين، ولذلك بين الشوطين، طلبنا من لاعبينا التريث، وعدم الاعتماد على الكرات العالية، التي تعد من نقاط قوة الهلال.. وقد التزم لاعبونا بهذه التعليمات، فنجحوا في إضافة هدفين.

وحول حظوظ الإفريقي، أجاب: مباراة الإياب ستكون صعبة للغاية، لذلك سنستعد لها أكثر من لقاء الذهاب.. حققنا نتيجة إيجابية، لكن الحذر واجب، وبحول الله لن نفرط في التأهل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)