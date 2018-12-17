كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة البريطانية تخلى مركز اسدا التجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخلت الشرطة البريطانية مركز اسدا التجاري فى شلمسفورد بجنوب إنجلترا اليوم الاثنين بعد تقارير عن العثور على طرد مثير للريبة. وقالت الشرطة إنها اتصلت بوحدة المفرقعات التابعة لوزارة الدفاع لفحص الطرد. وقالت شرطة إسكس "الطوق (الأمنى) لا يزال مفروضا فى المكان كإجراء احترازى وتم إخلاء المتجر على سبيل الاحتياط". ويعد مركز اسدا التجارى مملوكا لوولمارت عملاق البيع بالتجزئة الأمريكي.

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