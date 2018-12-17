كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يتحدث عن قدرة إسرائيل على تدمير "أي هدف في المنطقة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تطوير صواريخ هجومية تستطيع الوصول إلى أي مكان وتدمر أي هدف.

وقال نتنياهو خلال زيارته إلى شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية: " يتم هنا تطوير أسلحة ذات قدرات خاصة لا تمتلكها أي دولة أخرى".

واستعرض رئيس الشركة هارئيل لوكير ومديرها العام نمرود شيفير ومسؤولون كبار آخرون الاتجاهات التي تسير فيها، والتي تؤدي إلى تصاعدها كما تم استعراض السبل التي يمكن لهذه الاتجاهات أن تخدم الأمن القومي الإسرائيلي.

وقال رئيس الوزراء: "توجد هنا مجموعة من الأدمغة والعباقرة الموهوبين للغاية الذين يطورون قمة الوسائل الدفاعية التابعة لدولة إسرائيل، مشيرا إلى أن الفضاء مجال عملاق بدأت دولة إسرائيل تغزوه.