كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون يتغيب عن تسلم فرنسا لرئاسة مجموعة السبع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلّف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير خارجيته جان إيف لودريان بأن ينوب عنه في إطلاق رئاسة فرنسا لمجموعة السبع غدًا في بياريتز بجنوب غرب البلاد. ويرجع غياب ماكرون عن هذا الحدث إلى استقبال الوزراء المعنيين بالإجراءات المتعلقة بأزمة "السترات الصفراء" من أجل تنظيم نقاش كبير، وكذلك جهات فاعلة اقتصادية أخرى لحشدها. يُذكر أن الأسبوع الخامس على التوالي لمظاهرات "السترات الصفراء" شهد مشاركة أضعف وأعمال عنف أقل مقارنةً بالأسابيع الماضية.

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