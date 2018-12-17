كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان: أكدنا لترامب ضرورة انسحاب الإرهابيين من شرق الفرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه "إذا لم ينسحب الإرهابيون إلى شرق الفرات فسوف ندفعهم نحن إلى الانسحاب، لأنهم مصدر إزعاج بالنسبة لنا".

وأضاف الرئيس التركي "أكدنا للرئيس دونالد ترامب ضرورة انسحاب الإرهابيين من شرق الفرات"، لافتا إلى أنه ربما يبدأ عملية عسكرية في سوريا في أي وقت.

​وتابع أردوغان "بما إننا شركاء استراتيجيين مع الولايات المتحدة فينبغي على واشنطن أن تقوم بما يلزم"، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول".

كما ذكر أن "الرئيس الأمريكي رد بإيجابية على عمليتنا شرقي الفرات. والعملية في شمال سوريا ستستمر حتى القضاء على آخر إرهابي".

وتابع "تلقينا ردودا إيجابية من ترامب بشأن إطلاق عملياتنا العسكرية شرق الفرات، التي أعلنا عنها الأسبوع الماضي، وسنمشط الأراضي السورية شبرا شبرا حتى تحييد آخر إرهابي في المنطقة".

​وأضاف "الآن جاء الدور على شرق الفرات وعلى الذين يحمون الإرهابيين أن يتخلوا عن ذلك".