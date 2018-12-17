كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تنشر مقاتلات في القرم وسط توتر مع أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أنها نشرت أكثر من 10 طائرات من طراز سوخوي27 وسوخوي 30 المقاتلة في القرم، بعدما زعم وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن أوكرانيا تجهز "لاستفزاز" قرب القرم قبل نهاية العام.
ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء، عن الوزارة قولها إنها "أرسلت الطائرات إلى قاعدة بيلبيك الجوية في القرم، التي جرى إصلاحها حيث ستتمركز هناك بصورة دائمة.
وضمت روسيا القرم من أوكرانيا عام 2014، وتفجر التوتر بين الجارتين في 25 نوفمبر بعدما احتجزت روسيا ثلاث 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية وطواقهما.
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