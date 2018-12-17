شباب الريف الحسيمي يُعاقب حارسه..غرامة مالية ثقيلة وإلحاق بفريق الأمل!

قرر فريق شباب الريف الحسمي إلحاف حارسه الرسمي، ياسين الحواصلي، بفريق الأمل وتغريمه 25 مليون سنتيم، بسبب تصرفات لا رياضية اتجاه المكتب المسير للنادي.

وحسب بلاغ للفريق الحسيمي، فإن اللجنة التأديبية عقدت اجتماعا، أمس الأحد، للبث في التصرفات اللا اخلاقية التي بدرت من الحارس، من بينها تحريض المجموعة وعرقلة السير العادي للفريق، ليتقرر معاقبته ماليا وإلحاقه بتداريب فريق الأمل.

وأضاف البلاغ ذاته، أن اجتماعا ثانيا عقد مع المدرب بيدرو بنعلي، من أجل تدارس إمكانية تخليه عن مجموعة من اللاعبين بفترة الانتقالات الشتوية المقلبة، على راسهم الحارس السابق للجيش للملكي.