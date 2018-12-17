موقف طريف للملك الراحل الحسن الثاني خلال درس رمضاني..هكذا أحرج الإمام وأغرق الحاضرين في الضحك-فيديو

تزامنا مع الذكرى 20 لوفاة الملك الحسن الثاني، التي تُصادف، اليوم الاثنين، 9 ربيع الثاني، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو طريف للراحل خلال أحد الدروس الرمضانية.

وظهر الملك، والابتسامة تعلو محياه، خلال استماعه إلى درس رمضاني، وفي إحدى اللحظات، قرر الفقيه إنهاء الدرس لضيق الوقت، لكنه فوجئ بالملك الراحل، الحسن الثاني، يقول له: “زيد كمل شوية”، ما جعله يرتبك.

ولثوان طويلة، التزم الفقيه، قبل أن يتدخل الملك الراحل، ويُذكره بموضوع الدرس، ثم ضحك، حينها، رفقة جميع الحاضرين.

الفيديو الطريف انتشر كالنار في الهشيم في مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداوله على نطاق واسع، حيث أشاد معظم المعلقين بحكمة الفقيه، الذي كان يُدرس علوم الحديث في معهد الفتيات في فاس، التابع للقرويين.

والفقيه موضوع الفيديو لا يزال على قيد الحياة، ودعا له معظم من شاهد اللقطات الطريفة بالشفاء.