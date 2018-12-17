إلى أجل غير مسمى…لجنة المالية في مجلس النواب تؤخر لقاء أعضاء المهمة الاستطلاعية المتعلقة بتلاعبات الدقيق المدعم

قررت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، تأجيل اجتماع أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة، للوقوف على عمليات تدبير، وتوزيع الدقيق المدعم، وكذا الأنظمة الحالية للدعم الموجه إلى هذه المادة.

ولم تحدد اللجنة تاريخ انعقاد الاجتماع المقبل، كما لم تبرر أسباب هذا التأجيل.

وكانت الأنظار متوجهة صوب هذا الاجتماع، كانطلاقة رسمية للتحقيق في جملة من التلاعبات، والاختلالات، التي يعرفها توزيع الدقيق المدعم، سيما بعد إقرار الحكومة بوجود هاته الاختلالات، واستفـادة فئات من غير المستحقين، بل وضبط كميات منه تباع في أسواق خارج المنطقة، التي خصصت له.

وكان مجلس النواب قد قرر عقد اجتماع لأعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على عمليات تدبير، وتوزيع الدقيق، وكذا الأنظمة الحالية للدعم الموجه إلى هذه المادة، وذلك من أجل تشكيل المهمة الاستطلاعية، وتحديد برنامج عملها الأولي.

وكان فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب قد تقدم بطلب لتشكيل لجنة للقيام بمهمة استطلاعية حول الدعم، المخصص للدقيق اللين، وطالب بالتحقيق في مدى احترام السعر المحدد من طرف اللجنة الوزارية، المعنية، أثناء عملية التوزيع، والبيع، ومدى كفاية الكمية المحددة للاستفادة من الدعم لتغطية حاجيات الفئات الاجتماعية المستهدفة.

يذكر أن لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، كان قد فتح ملف الدقيق الوطني للقمح اللين، مبرزا أنه بات يشكل مصدر قلق بالنسبة إلى الحكومة، بسبب كلفته المالية المرتفعة، والاختلالات المرتبطة بجودة المنتوج من جهة، والمشاكل، التي ترافق عملية إنتاجه من قبل المطاحن الصناعية المختصة، وتوزيعه وفق حصص، تحددها اللجنة الوزارية المعنية.