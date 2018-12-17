القائمة المشتركة تزور الناصرة ودبورية وكابول وكوكب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - *رؤساء السلطات المحلية يؤكدون دعمهم للقائمة المشتركة والنشاط المشترك

ضمن برنامج زيارات العمل الميدانية الذي أطلقته القائمة المشتركة بهدف التواصل مع البلدات العربية وسلطاتها المحلية، أجرى نواب القائمة المشتركة في يومي الخميس والأحد الماضيين، زيارات عمل لبلدية الناصرة، وللمجالس المحلية في دبورية، كابول، وكوكب أبو الهيجاء.

وكان في استقبال النواب إدارات السلطات المحلية، وفي مقدمتهم الرؤساء، علي سلام رئيس بلدية الناصرة، زهير يوسف رئيس مجلس دبورية، الشيخ صالح ريان رئيس مجلس كابول، وزاهر صالح رئيس مجلس كوكب، إلى جانب نواب الرؤساء، وأعضاء السلطات المحلية ومدراء الأقسام، وكبار الموظفين.

وشارك عن القائمة المشتركة النواب أيمن عودة، مسعود غنايم، جمال زحالقه، حنين زعبي، عبد الحكيم حاج يحيى، طلب أبو عرار، يوسف جبارين، جمعة الزبارقة، ونيڤين أبو رحمون، والنائب السابق أسامه سعدي وعلي حيدر.

وعرض رؤساء السلطات المحلية ومدراء الأقسام، الإنجازات التي حققتها إدارات السلطات المحلية، مشيرين إلى العمل الجاد من قِبل إدارات السلطات المحلية سعيا لتحسين الظروف المعيشية في المدن والقرى، وتقديم الخدمات بجودة عالية للمواطنين. وطرحوا جملة من القضايا العينية في البلدات وعلى رأسها الخارطة الهيكلية وقضية توسيع مناطق النفوذ، وطالبوا النواب بأخذ دورهم بالضغط على الجهات المسؤولة، إلى جانب قضايا عينية أخرى من القضايا التي تخص المباني العامة والنشاط الرياضي والثقافي، مشددين على أهمية التعاون والعمل المشترك بين السلطات المحلية ونواب المشتركة في قضايا عديدة، والكفيل في تحصيل حقوق المواطنين وحل قضايا عالقة أمام الوزارات.

وأعرب رؤساء السلطات المحلية عن اعتزازهم بالعمل المشترك مع القائمة المشتركة، وخاصة بتحصيل الميزانيات والهبات من خلال الخطة 922 بالتعاون التام والشراكة الحقيقية مع اللجنة القطرية للرؤساء.

وأكد رؤساء السلطات المحلية على أن القائمة المشتركة هي الممثل الوحيد والأفضل لنا ولكافة الجماهير العربية في البرلمان، وشكروا النواب على برنامج الزيارات وعلى متابعة هموم الناس ومعالجة قضايا السلطات المحلية العربية.

وأشار نواب المشتركة إلى أن هذه الزيارات تأتي ضمن برنامج زيارات البلدات والسلطات العربية، مؤكدين على أنهم يقومون بهذه الجولات من أجل الاطلاع عن كثب على حاجيات وواقع ومطالب السلطات المحلية، كما تهدف هذه الزيارات حمل هموم الناس ومتابعة قضايا السلطات المحلية برلمانيًا وطرحها على الجهات المختصة والوزارات.

وأكد النواب على أنهم مجندون لخدمة المدن والقرى العربية وسلطاتها المحلية، وخدمة أهلها واطلاعهم على قضايا البلدات، وأن ما ستثمر عنه هذه الزيارات هو استمرار عمل المشتركة مع طاقم إدارة السلطات المحلية ومتابعة القضايا وتحقيق الإنجازات لكل بلدة وبلدة.

وقال النواب، إن هذه الزيارات هامة جدا وضرورية، وأكدوا على استمرار العمل المشترك من أجل تطوير البلدات العربية وتحصيل حقوق المجتمع العربي الذي يعاني من سياسات تمييزية من الحكومات اليمينية المتعاقبة.