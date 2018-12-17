قرعة الدوري الأوروبي: مواجهة إسبانية إيطالية مثيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سحبت اليوم، الإثنين، قرعة دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي والتي أقيمت في مدينة نيون السويسرية.

ومن المزمع أن تقام مباريات الذهاب يومي 12 و14 شباط/فبراير المقبل، في حين ستلعب مباريات الإياب يومي 20 و21 من الشهر نفسه.

المستوى الأول: باير ليفركوزن، ريد بول سالزبورغ، زينيت، دينامو زغرب، آرسنال، ريال بيتيس، فياريال، فرانكفورت، جينك، إشبيلية، دينامو كييف، تشيلسي، نابولي، فالنسيا، إنتر ميلان وبنفيكا.

المستوى الثاني: زيوريخ، سيلتيك، سلافيا براغ، فنربخشة، سبورتينغ لشبونة، أولمبياكوس، رابيد فيينا، لاتسيو، مالمو، كراسنودار، رين، باتي بوريسوف، فيكتوريا بلزن، كلوب بروج، شاختار وغلطة سراي.

قرعة دور الـ32 للدوري الأوروبي:

فيكتوريا بلزن (التشيك) – دينامو زغرب (كرواتيا)

كلوب بروج (بلجيكا) – ريد بول سالزبورغ (النمسا)

رابيد فيينا (النمسا) – إنتر ميلان (إيطاليا)

سلافينا براغ (التشيك) – جينك (بلجيكا)

كراسنودار (روسيا) – باير ليفركوزن (ألمانيا)

زيوريخ (سويسرا) – نابولي (إيطاليا)

مالمو (السويد) – تشيلسي (إنجلترا)

شاختار دونيتسك (أوكرانيا) – آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)

سيلتيك (اسكتلندا) – فالنسيا (إسبانيا)

رين (فرنسا) – ريال بيتيس (إسبانيا)

أولمبياكوس (اليونان) – دينامو كييف (أوكرانيا)

لاتسيو (إيطاليا) – إشبيلية (إسبانيا)

فنربخشه (تركيا) – زينيت (روسيا)

سبورتينغ لشبونة (البرتغال) – فياريال (إسبانيا)

باتي بوريسوف (بيلاروسيا) – فياريال (إسبانيا)

غلطة سراي (تركيا) – بنفيكا (البرتغال)