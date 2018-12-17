قرعة الدوري الأوروبي: مواجهة إسبانية إيطالية مثيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سحبت اليوم، الإثنين، قرعة دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي والتي أقيمت في مدينة نيون السويسرية.
ومن المزمع أن تقام مباريات الذهاب يومي 12 و14 شباط/فبراير المقبل، في حين ستلعب مباريات الإياب يومي 20 و21 من الشهر نفسه.
المستوى الأول: باير ليفركوزن، ريد بول سالزبورغ، زينيت، دينامو زغرب، آرسنال، ريال بيتيس، فياريال، فرانكفورت، جينك، إشبيلية، دينامو كييف، تشيلسي، نابولي، فالنسيا، إنتر ميلان وبنفيكا.
المستوى الثاني: زيوريخ، سيلتيك، سلافيا براغ، فنربخشة، سبورتينغ لشبونة، أولمبياكوس، رابيد فيينا، لاتسيو، مالمو، كراسنودار، رين، باتي بوريسوف، فيكتوريا بلزن، كلوب بروج، شاختار وغلطة سراي.
قرعة دور الـ32 للدوري الأوروبي:
فيكتوريا بلزن (التشيك) – دينامو زغرب (كرواتيا)
كلوب بروج (بلجيكا) – ريد بول سالزبورغ (النمسا)
رابيد فيينا (النمسا) – إنتر ميلان (إيطاليا)
سلافينا براغ (التشيك) – جينك (بلجيكا)
كراسنودار (روسيا) – باير ليفركوزن (ألمانيا)
زيوريخ (سويسرا) – نابولي (إيطاليا)
مالمو (السويد) – تشيلسي (إنجلترا)
شاختار دونيتسك (أوكرانيا) – آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)
سيلتيك (اسكتلندا) – فالنسيا (إسبانيا)
رين (فرنسا) – ريال بيتيس (إسبانيا)
أولمبياكوس (اليونان) – دينامو كييف (أوكرانيا)
لاتسيو (إيطاليا) – إشبيلية (إسبانيا)
فنربخشه (تركيا) – زينيت (روسيا)
سبورتينغ لشبونة (البرتغال) – فياريال (إسبانيا)
باتي بوريسوف (بيلاروسيا) – فياريال (إسبانيا)
غلطة سراي (تركيا) – بنفيكا (البرتغال)
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