الحكم 35 عاما على فتى وتغريمه بمليون شيكل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت المحكمة العسكرية في معتقل "عوفر" بعد ظهر اليوم الإثنين، السجن الفعلي لمدة 35 عاما على الفتى أيهم الصباح (17 عاما)، من بلدة قفين قضاء طولكرم، وكذلك تغريمه بمبلغ مليون شيكل كتعويضات عن عملية أدين في تنفيذها بالعام 2015.

وأدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها، اليوم الإثنين، الحكم الجائر الذي صدر عن المحكمة العسكرية، بحق الأسير الصباح.

واعتقل الأسير الصباح بتاريخ 18/2/2016، وذلك بتهمة قتله مستوطن في المجمع التجاري "رامي ليفي" المقام بالتجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" قرب رام الله برفقة زميله عمر الريماوي، وقد طالبت نيابة الاحتلال إنزال عقوبة السجن المؤبد بحقه.

وعاني الأسير الصباح عانى في فترات اعتقاله الأولى من ملف صحي خطير بعد تعرضه للإصابة جراء إطلاق النار عليه وأجريت له عمليات جراحية قبل أن يتحسن وضعه الصحي تدريجيا.