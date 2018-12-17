أمسية شعرية لفارس سباعنة | عمّان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الإثنين، 24/ 12/ 2018 الزمان: 19:00 المكان: صالون أرسطو الثقافي، عمّان ينظم صالون أرسطو الثقافي أمسية شعرية للشاعر الفلسطيني فارس سباعنة. فارس سباعنة شاعر فلسطيني من مدينة قباطية قرب جنين. ولد في الكويت عام 1982، وعاش في العراق ثم عاد إلى فلسطين. له ديوانان شعريان هما "كأنها سحابة" و"يصدّقني الكمان". لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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