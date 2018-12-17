إرث وطني | بيروت

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: الخميس، 20/ 01/ 2019

الزمان: 18:00

المكان: دار النمر للفن والثقافة، بيروت

تستضيف دار النمر للفن والثقافة معرض "إرث وطني"، لمؤسسة تصوير فلسطين ومروان رشماوي.

يستوحي المعرض أعماله من سلسلة خرائط شديدة التفصيل من فترة الانتداب البريطاني، حيث يضمّ لقطات ثلاثية الأبعاد لمدن وبلدات فلسطينية من حوالي عام ١٩٤٧، مبنية على المسح البريطاني الأخير قبل النكبة.

يتكون العمل من أكثر من ثلاثين قطعة ثلاثية الأبعاد تم اشتقاقها من الخرائط الأصلية والبيانات الطوبوغرافية من وكالة ناسا، كما يقدم المعرض أيضًا مطبوعات من سلسة خرائط طوبوغرافية من فترة الأربعينات، إضافة لأعمال أخرى من تصوير فلسطين.

تسعى تصوير فلسطين التي أنشأت سنة 2012 لتسخير المواد الإعلامية البصرية والبيانيّة بما فيها الرسوم المعلوماتية، والصور المتحركة، والتجارب التفاعلية، لتقدم سردًا وقائعيًا وقائمًا على حقوق فلسطين والفلسطينيين. يضم فريق تصوير فلسطين باحثين، ومصممين، ومطورين، وقاصّين يعملون عبر غربيّ آسيا، وشمال إفريقيا، وأوروبا، وأميركا الشمالية.

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