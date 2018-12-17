عروض من أفلام السجادة الحمراء | بيت لحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: الخميس، 20/ 12/ 2018

الزمان: 13:00

المكان: كلية دار الكلمة، بيت لحم

يستضيف نادي سينما دار الكلمة مهرجان السجادة الحمراء لأفلام حقوق الإنسان، في عروض لمجموعة من الأفلام القصيرة التي تضمنها المهرجان في غزة.

مهرجان السجادة الحمراء لأفلام حقوق الإنسان هو مهرجان سينمائيّ فلسطينية ينطلق سنويًا من مدينة غزة. حملت دورته الرابعة شعار "بكفّي". ويتضمن عرض أفلام حول حقوق الإنسان أنتجها مخرجون سينمائيون فلسطينيون وعرب ودوليون.



الأفلام القصيرة التي ستعرض:

حوض السمك: ١٦ دقيقة

الاسم الأول: محمد: ١٤ دقيقة

الآن هو ما يهم: ٢١ دقيقة

خسوف: ١٨ دقيقة

الولد والبحر: ٥ دقائق

بلا سقف: ١٢ دقيقة

إينهوا :١٨ دقيقة

أغنية الأيادي: ١٩ دقيقة

الشيخ نويل: ٢٠ دقيقة

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