انت الان تتابع وفاء عامر تعود لتصوير «براءة ريا وسكينة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عبد المنعم ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٠٠ م

وفاء عامر

تبدأ الفنانة وفاء عامر تصوير فيلمها الجديد «براءة ريا وسكينة» فى 20 ديسمبر الحالي، وتجسد من خلاله شخصية «ريا»، ويشاركها في بطولته كل من حورية فرغلي التي تجسد شخصية «سكينة»، وصبري فواز، وأشرف طلبة، وعمرو عبد الجليل، وعايدة غنيم، ومحسن منصور وهو من إخراج عبد القادر الأطرش، وتدور أحداث العمل حول محاولة إثبات براءة سفاحتي الإسكندرية ريا وسكينة، استنادًا لوقوعهما فريسة ظروف المجتمع وقسوتها، وذلك من خلال الاستشهاد بالعديد من المراجع التاريخية الموثقة.

الفيلم كانت توقف تصويره بسبب رفع دعوى قضائية ضد مؤلف العمل أحمد عاشور، متهمين إياه بتحويل مجرمتين إلى رمزين وطنيين شاركتا فى ثورة 1919، وقد رد المؤلف على التهمة خلال استضافته فى أحد البرامج التلفزيونية، قائلًا إنه قرأ العديد من الوثائق التى تؤكد براءة ريا وسكينة، وأن السبب وراء تشويههما هو السينما المصرية،