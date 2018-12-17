انت الان تتابع موصيري.. إسرائيلي ذو أصول مصرية تولى قيادة إنستجرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ارتبط اسم "موصيري" بالعديد من المشروعات الاقتصادية الضخمة في مصر خلال النصف الأول من القرن الماضي، والآن بات أصغر أحفاد العائلة رئيسًا لموقع إنستجرام التابع لفيسبوك.

يُفاجئ موقع التواصل الاجتماعي الأشهر عالميًا فيسبوك بين الحين والآخر جمهوره بالعديد من الأسماء الجديدة التي تتولى قيادة مواقعه المختلفة، إلا أن الأبرز كان تعيين المصري ذي الأصول اليهودية آدم الموصيري رئيسًا لموقع مشاركة الصور إنستجرام. تعيين الموصيري لم يكن وليد اللحظة، خاصة في ظل الإمكانات والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها في مجال قيادة شبكة مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أهله ليكون ضمن الترشيحات الرئيسية لدى إدارة فيسبوك لتولي قيادة إنستجرام.

وبالنظر إلى حياة موصيري الشخصية، فإن العديد من المحطات كان لها الدور الرئيسي لوصوله إلى هذا المنصب الرفيع في إمبراطورية فيسبوك. أصول موصيري تعد عائلة موصيري واحدة من أبرز الأسماء التي كان لها تواجدها القوي في الاقتصاد المصري خلال الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، وهي إحدى أشهر العائلات اليهودية

وبالنظر إلى حياة موصيري الشخصية، فإن العديد من المحطات كان لها الدور الرئيسي لوصوله إلى هذا المنصب الرفيع في إمبراطورية فيسبوك. أصول موصيري تعد عائلة موصيري واحدة من أبرز الأسماء التي كان لها تواجدها القوي في الاقتصاد المصري خلال الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، وهي إحدى أشهر العائلات اليهودية في مصر. إخلاء مقر «فيسبوك» في كاليفورنيا لتهديد بوجود قنبلة وشأن الآلاف من اليهود الذين كانوا في مصر، أُجبرت عائلة موصيري على مغادرة البلاد في أعقاب العدوان الثلاثي عام 1956، لتهاجر خارج مصر بعد سنة واحدة من اندلاع الحرب.

ووفقًا لما جاء في حوار إعلامي لآدم موصيري، فإن عائلته لم تتخلص من العادات والتقاليد المصرية حتى بعد الهجرة لإسرائيل، وهو الأمر الذي جعله مولعًا بالعديد من الأكلات المصرية وعلى رأسها "الملوخية". عائلة موصيري كان لها وجود اقتصادي ضخم في مصر قبل الهجرة، فوفقًا لما أعلنته صحيفة "يدعوت أحرنوت"، فإن العائلة اليهودية الشهيرة كان لها مشروعات وفنادق ضخمة لا يزال بعضها يعمل حتى الآن، مثل فندق "مينا هاوس" و"سوفاي" و"كونتنينتال" وغيرها. حياة موصيري حياة موصيري شهدت حياة موصيري العديد من المحطات المؤثرة، فطفولته انقسمت بشكل رئيسي بين العيش في إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما ساعده على تلقي مستويات عالية من التعليم التكنولوجي.

موصيري الذي يتم عامه الـ36 في يناير المقبل، تلقى دراسته الأكاديمية في جامعة نيويورك عام 2003، ليبدأ رحلته المهنية مُدعمًا بدراية كبيرة بمجالات التكنولوجيا. «تعذر الاتصال بالخادم».. ماذا وراء رسالة الفيسبوك؟ بداية العمل بداية العمل لم ينتظر موصيري حتى التخرج، حيث أسس شركته الخاصة إبان تلقيه تعليمه الجامعي باسم "بلانك موصيري"، وهي إحدى الشركات المتخصصة في تصميمات الجرافيك، واستطاع المُصمم الأول في شركته أن يوسع مجالات العمل الخاصة بها في ولايتي نيويورك وسان فرانسيسكو في 2007.

انضم موصيري إلى موقع فيسبوك كمصمم مُنتج في عام 2008، ثم استطاع أن يتولى رئاسة القسم بعد عام واحد فقط من العمل، ليكسب ثقة مارك زوكربرج المؤسس والرئيس التنفيذي لشبكة التواصل الاجتماعي الأشهر عالميًا. وعلى الرغم من التدرج الواضح في مستويات موصيري وهو دون سن الـ30، إلا أن النقلة الأبرز في حياته المهنية كانت في عام 2012، حينما أصبح مدير التصميم لتطبيقات الهاتف المحمول في فيسبوك.

لم يعرف موصيري في ذلك الوقت الاستسلام، بل حاول الوصول إلى مستويات أعلى في التدرج الوظيفي داخل فيسبوك، مستغلًا صداقته الشخصية برئيسها، إلى أن استعان به زوكربرج لتطوير "تحديث الأخبار" عبر الصفحة الأساسية "Home” في فيسبوك عام 2015. فيسبوك تضيف خاصية جديدة للمصريين.. تعرف عليها (صور) وأصبح موصيري أحد أهم قيادات شبكة فيسبوك بشكل عام، الأمر الذي دفع مالكه لإسناد مهام تطوير "إنستجرام" إلى موصيري خلال الأشهر القليلة الماضية، ليكون بذلك الشاب الإسرائيلي ذو الأصول المصرية قد بلغ أعلى مستويات التدرج الوظيفي والإبداعي داخل مؤسسة فيسبوك.

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