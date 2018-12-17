انت الان تتابع رسميًا.. تأجيل مباراة الأهلي 48 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد محمد ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٥٠ م

تلقى مسؤولو النادي الأهلي، خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، يُفيد بتأجيل مواجهة جيما أبا جيفار الإثيوبي، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وكان من المقرر إقامة مباراة القلعة الحمراء، والفريق الإثيوبي، يوم الجمعة المقبل الموافق 21 ديسمبر الجاري، على ملعب الأخير، وقال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، في تصريحات خاصة اليوم الإثنين، إن الجانب الإثيوبي أبلغنا بإقامة اللقاء يوم 23 ديسمبر، وهو ما ترتب عليه تغيير في أولويات سفر الفريق واستعداداته للمباراة.

وفاز الأهلي على جيما الإثيوبي بثنائية نظيفة في مباراة الذهاب التي أُقيمت على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، حيث سجل الهدف الأول ناصر ماهر، فيما سجل الهدف الثاني مروان محسن. ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق النجوم، في السابعة مساء اليوم الإثنين، على استاد السلام، في إطار