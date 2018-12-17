انت الان تتابع الخارجية: سنصل إلى حل في مفاوضات سد النهضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٢٥ م

سد النهضة

قال السفير وائل عادل نصر مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، إن أعمال البناء متوقفة حاليا في سد النهضة بإثيوبيا لأسباب فنية ومنتظر استكمالها، والمفاوضات مستمرة وسنصل إلى حل، والعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين كبيرة جدا ومصر لها استثمارات بالمليارات في إثيوبيا ولا نريد التضخيم الإعلامي لأشياء يمكن أن تحل ويجب أن تحل، لأن الفشل في الحل يترتب عليه نتائج لا تستطيع أي من الدولتين تحملها، وذلك بحسب ما صرح به في حوار أجرته معه وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وحول مدى مساهمة اللقاءات الدبلوماسية التي تجمع السفراء الأفارقة في القاهرة، في حل الخلافات بين دول القارة وعلى سبيل المثال بين مصر وأثيوبيا حول سد النهضة، رد نصر: "الخلافات تحدث بين الأشقاء في الأسرة الواحدة وهى شيء طبيعي يبرهن على قوة تلك العلاقات طالما هي خلافات حميدة، والخلاف بين مصر وأثيوبيا يدخل